Hijos sin escuela: una madre los educa con internet y videojuegos

"No creo que la alfabetización escolar tenga mucho que ver con aprender a leer. Los juegos son la piedra angular de lo que hacemos en nuestra vida", afirmó la mujer al diario Mirror.

¿Clases particulares? No. Horas de internet y videojuegos es la receta para lograr una buena educación para dos chicos de 10 y 12 años, según Katie, una madre de 44 años

El modo de educar a los chicos siempre está bajo la lupa. La decisión de una madre de no escolarizar a dos menores abrió el debate en la sociedad británica, sobre todo por el método que eligió para reemplazar la escuela.

