Horas y horas varados en la autopista

El micro transportaba a una 50 personas. “La mayoría trajimos para los chicos provisiones para la que iba a durar el viaje, pero se supone que ya estaríamos en nuestro lugar de destino. Así que no sé qué va a pasar al mediodía cuando no tengamos nada para darles de comer”, expresó Ricardo.

“Apenas salimos de Rosario y a pocos metros de llegar el peaje de General Lagos, el micro se tuvo que detener ante una cola de más de mil metros de autos. Desde ese momento no recibimos ningún tipo de información. Ni siquiera los choferes estaban al tanto de la situación, me di cuenta porque ellos mismo se encargaron de ir llamado a otros choferes para saber qué estaba pasando”, relató.

El micro de la empresa El Galvense salió en tiempo y forma hacia su destino y los choferes aparentemente no estaban al tanto del corte total de la autopista Rosario Buenos Aires. Así lo contó al programa Radiópolis de Radio Dos, Ricardo, uno de los pasajeros que se encontraba esperando al igual que el resto del pasaje algún tipo de información.

