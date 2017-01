Camioneta cayó al agua y "desapareció": los ocupantes fueron rescatados

Una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 34 despistó a la altura del kilómetro 91 y cayó al arroyo Bajo Las Turbias. Los cuatro ocupantes fueron rescatados y derivados al Samco de San Genaro. El vehículo no fue encontrado por el momento.

