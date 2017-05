Hospitales municipales realizarán acciones por el Día Mundial del Asma

“La detección temprana de la enfermedad posibilita no correr riesgos y tener una vida saludable, ya que el asma es una enfermedad que tiene en algunos casos riesgo de vida, es limitante para la actividad física deportiva y ocasiona un alto ausentismo laboral y escolar, pero con un tratamiento personalizado tiene una buena evolución”, destacó Horacio González, pediatra alergista del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo