Hotel alojamiento ofrece corralitos para parejas con bebés

El singular ofrecimiento fue realizado por un motel establecido sobre la ruta provincial 4, cerca de la ciudad San Fernando del Valle de Catamarca, a través de su página de la red social Facebook. "Si quieres venir a nuestras instalaciones y no tienes con quien dejar a tu bebé, puedes ingresar al motel y solicitar el servicio", anunciaba el establecimiento.

Un insólito ofrecimiento de servicio de corralitos para bebés en un hotel alojamiento catamarqueño, destinado a parejas que no tengan con quien dejar a los pequeños, causó polémica y reacciones de todo tipo en la opinión pública local.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo