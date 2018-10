Hugo Moyano explicó la renuncia de Schmid a la CGT

El líder camionero Hugo Moyano explicó por qué renunció Juan Carlos Schmid al triunvirato de la CGT, pero aclaró que "todavía" no está previsto que se incorpore al Frente Sindical para el Modelo Nacional, que integran con otros 60 sindicatos de las dos CTA y la Corriente Federal de Trabajadores.

"Creo que tenía un problema de salud y estuvo internado. Hablé con él. Se encontraba en una situación que no estaba muy cómodo en la CGT, no pudiendo ejercer plenamente las decisiones que se están reclamando desde abajo. Evidentemente sentía la incomodidad de estar ahí, y por eso se habrá retirado", dijo Moyano al exponer los motivos de la salida del portuario.

La semana pasada, en medio del cuarto paro general contra la administración de Mauricio Macri, Schmid fue internado dos veces con problemas de presión arterial. Si bien el estado de salud mejoró, en ámbitos sindicales sigue siendo una preocupación. A pesar de ello, no descarta que en breve Schmid anuncie su paso a las filas del Frente que lideran los Moyano, Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Pablo Micheli. Lo seguirían una decena de integrantes del Consejo Directivo actual. "Todavía no está previsto. Hablé con él cuando estuvo internado, pero no hablamos de ese tema", remarcó el camionero a radio La Red.

En ese marco, el exsecretario general de la CGT abogó por renovar la cúpula cegetista, hoy debilitada en manos de Héctor Daer y el barrionuevista Carlos Acuña, a quien muchos también dan por renunciado. "Antes del paro se preveía que iban a llamar a Comité Central Confederal y cambiar las autoridades. Después se envalentonaron con el paro, donde la gente demostró el descontento con el Gobierno y paró todo el mundo, y quedó sin efecto. Me habían contado que después del paro iba a renunciar porque no se sentía cómodo y eso fue lo que pasó", analizó Moyano.

Este fin de semana Daer anticipó que la CGT ya prepara nuevas protestas contra los tarifazos y la falta de actualización salarial. Moyano coincidió. "Se están reuniendo en distintos sectores del movimiento obrero y esperamos que la CGT haga lo mismo y se determine un plan para frenar el avance desmedido sobre los derechos de los trabajadores, los jubilados, los que menos tienen, esperemos que el Gobierno tenga en cuenta ese reclamo", señaló.

Para Moyano, los funcionarios son "completamente insensibles" y no "atienden" las "necesidades imperiosas" de la sociedad. "La gente está agotando su paciencia. No salen a la calle para divertirse o para producir algún inconveniente, salen por necesidad. Como ellos no pasaron necesidades, no entienden a la gente", dijo.

Fuentes cercanas a Moyano adelantaron a este medio las próximas tres movilizaciones: al Congreso el día del tratamiento del Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados; una multitudinaria peregrinación a Luján el 20 de octubre y otra por la llegada a Buenos Aires de los mandatarios del G20, a fines de noviembre o principios de diciembre. Para este última protesta ya están en marcha diálogos con sindicalistas y organizaciones de Sudamérica.