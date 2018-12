Impactante video: mató a 4 personas en una iglesia de Brasil y se suicidó

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, murieron en Brasil cuando un hombre se levantó de uno de los bancos de una iglesia en el momento que se estaba llevando a cabo una misa y efectuó al menos 20 disparos contra los fieles. Hirió a otros tres y tras el ataque se suicidó.

El hecho ocurrió este martes al mediodía en la ciudad de Campinas, ubicada 100 kilómetros al norte de San Pablo, cuando un desconocido ingresó a la Catedral que pertenece a la Iglesia católica y está dedicada a Nuestra Señora de la Concepción.

Un video de las cámaras de seguridad de la iglesia muestra el accionar del hombre, que presenciaba la misa como el resto de las personas, pero de un segundo a otro se pone de pie y comienza a tirar a matar.

"No sabemos el motivo. No dijo nada antes de tirar, no sabemos quién es", afirmaron autoridades religiosas que dialogaron con testigos del hecho, así como también descartaron que tenga vínculos con células terroristas.

Además de las personas fallecidas, otros tres fieles resultaron heridos. Uno es una mujer de 65 años que fue alcanzada por un balazo en la región cervical y otra de 40 con lesiones en un brazo.