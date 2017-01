Importante incendio en un edificio de calle Corrientes

Escenas de mucho temor se observaron este martes pasado el mediodía en un edificio de calle Corrientes 1774, entre Cochabamba y avenida Pellegrini. Allí, hubo fuego y mucho humo en uno de los departamentos superiores y debieron desalojar a todos los habitantes del inmueble. Trabajaban tres autobombas, una ambulancia, móviles de la Policía y Litoral Gas. No se informó sobre personas heridas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo