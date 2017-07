Impresionante accidente de tren deja 54 heridos en Barcelona

A pesar del siniestro, el servicio ferroviario en el resto de la estación, que dispone de un total de 14 vías, no se vio afectado.

El accidente ocurrió a las 5.15 (hora local) cuando el tren regional llegó a la llamada Estación de Francia de Barcelona, momento en el que el convoy no pudo frenar e impactó contra un tope en el tramo final de la vía.

Un accidente de un tren en Barcelona causó un total de 54 heridos, de los que sólo uno se encuentra en estado grave, aunque no se teme por su vida, según el balance definitivo de las autoridades locales. La formación llegó al tope de la línea férrea y no logró frenar, provocando un durísimo impacto.

