Impresionante video: incendio en la catedral de San Nicolás

Por otro lado, el sacristán del templo, Mariano González, confirmó que no hubo heridos por el incendio.

También contó que "en los edificios y casas lindantes no se permitió el ingreso de las personas y de los autos por varios instantes".

Este jueves pasado el mediodía un siniestro volvió a conmocionar a los habitantes de la ciudad de San Nicolás. El fuego devoraba un amplio sector de la catedral ubicada en el centro de la localidad, frente a la plaza Mitre, y los bomberos trabajaban intensamente para controlarlo. Medios locales aseguraron que entrada la tarde las llamas estaban controladas, pero los daños en la zona del altar fueron "totales". No se registraron heridos.

