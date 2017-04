Imputan a una chica por balear en la columna a su ex novio

Una joven fue imputada por balear a su ex novio. El joven fue atendido en el hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con una herida de arma de fuego y se encontraba en estado reservado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo