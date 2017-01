Indignación por el maltrato a un perro en el rodaje de una película

Un video que muestra cómo se trata a un perro en el rodaje de una película causó indignación al punto de que defensores de los derechos de los animales planean un boicot contra el film. En la grabación, se puede ver que un pastor alemán resiste el ingreso a una pileta visiblemente asustado por la situación.

De acuerdo a lo que publicó el diario La Nación, defensores de los derechos animales solicitaron hacer un boicot contra la película A Dog's Purpose (La razón de estar contigo) luego de que fuera divulgado el material que revela cómo un pastor alemán se resiste desesperado a ingresar a una pileta, ante la risa de los presentes.

La escena fue grabada en 2015 y revelada esta semana por el sitio de celebridades estadounidense TMZ. El hecho causó tal repudio que hubo convocatorias para protestar contra la cinta y su puntuación se hundió en las páginas especializadas.

"No se va a calmar hasta que entre en el agua, sólo tienes que tirarlo", se oye a alguien decir en el video, mientras el perro es empujado hacia el agua y otros presentes se ríen. El video termina con el perro chocando contra la pared y hundiéndose y el equipo de producción corriendo para sacarlo.

La organización canadiense Animal Justice (Justicia Animal) informó que pidieron a las autoridades de su país que procese a los productores. "Es ilegal infligir sufrimiento y ansiedad a los animales, y no hay laguna jurídica que permita a los cineastas de Hollywood salirse con la suya", dijo Camille Labchuk, abogada y directora ejecutiva de la organización.

American Humane, responsable de la seguridad de los animales en el set, dijo que evaluó el video y quedó "consternado y preocupado". "Cuando el perro ofreció resistencia para entrar al agua, la escena tenía que haberse detenido", dijo su vocero Mark Stubis a AFP. "Dimos a nuestro representante de seguridad en el set una licencia administrativa inmediata y estamos trayendo a un tercero para que investigue el hecho", añadió.

El director de la película, Lasse Hallstrom, se manifestó en Twitter y afirmó que durante toda su vida ha sido un amante de los animales. "La seguridad fue la prioridad principal para todos los presentes", escribió. Además, agregó que es su tercera película sobre perros y que hubo un compromiso para "proveer un ambiente de amor, respeto y seguridad para los animales".

A su vez, Josh Gad, quien prestó su voz para el personaje del perro, manifestó: "Aunque no conozco todos los detalles y no puedo hablar sobre el nivel de cuidado y precaución (por no haber estado en el set), estoy conmovido y triste de ver a un animal puesto en esta situación contra su voluntad. Como un rescatista de perros y simpatizantes de organizaciones como PETA, he contactado al estudio para pedir explicaciones de estas perturbadoras imágenes".

La película de Universal, que se estrena a fines de enero en los Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, es protagonizada por Dennis Quaid y Britt Robertson. En tanto, en la popular base de datos cinematográfica IMDB los usuarios votaron hasta rebajar el puntaje de la cinta a 1,1 estrellas sobre 10.