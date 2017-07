Iniciativas tecnológicas para acercar la ciencia a los más chicos

4- Cernland: es un parque temático virtual con una amplia gama de juegos, aplicaciones multimedia y películas desarrolladas para mostrar la investigación hecha en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) a jóvenes de entre 7 y 12 años, aunque no hay límite de edad para disfrutar de esta web.

