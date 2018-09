Insomnio: ¿Cómo dormirse en 2 minutos?

¿Sos de los que te acostás en la cama pero tardás mucho hasta que conseguís dormirte? El 25% de la población mundial sufre anomalías con el sueño. El trastorno de sueño más común es el insomnio.

Según un estudio publicado por la Universidad de California Berkeley, no dormir las horas suficientes hace a las personas "más solitarias y menos inclinadas a las interacciones sociales". Además, dormir poco o no dormir eleva los niveles de la proteína del alzhéimer en el cerebro. Si bien existen diferentes trucos para conseguir conciliar el sueño de una manera más rápida, aparentemente el método que usan los soldados del ejército de los Estados Unidos daría resultado.

Durante la Segunda Guerra Mundial muchos soldados estaban en shock, tenían pesadillas y no conseguían dormir, lo que les hacía tomar decisiones equivocadas debido al estrés y al insomnio. A raíz de esto, la Escuela de Pre-vuelo de la Marina de los Estados Unidos desarrolló un método científico para que los soldados consiguieran quedarse dormidos en menos de dos minutos y en cualquier condición, ya fuese de día o de noche. Se les enseñó a conciliar el sueño mientras estaban sentados en una silla, según 20minutos.

El método consta de cuatro partes: Relajar los 43 músculos de la cara: cerrar los ojos y respirar lenta y profundamente. Después hay que intentar relajar todos los músculos de la cara: lengua, pómulos, frente, mandíbula... Es importante no fruncir el ceño ni apretar los ojos. Relajar los hombros y brazos: Intentar que los músculos de los hombros queden totalmente sueltos, hay que relajarlos y dejarlos caer tan abajo como sea posible.

Inhalar y exhalar lentamente. A continuación, hacer los mismo con los brazos. Si no conseguís relajarlos, ténsalos y volvé a relajarlos. Hay que trabajar primero un brazo y después el otro.

Relajar las piernas: Realizar la misma operación de relajación que se ha hecho con los brazos en las piernas. Primero una pierna y después la otra. Hay que relajar el muslo, la pantorrilla, el tobillo y el pie. A la vez que lo hacemos hay que inhalar y exhalar profundamente.

Despejar la mente: Hay que intentar dejar la mente en blanco durante 10 segundos. Olvidarse de las preocupaciones y no pensar en nada. Si no se consigue hay que decir las palabras "no pienses, no pienses, no pienses..." durante al menos 10 segundos. De esta manera se evita cualquier otro pensamiento.

Cuando te relajas físicamente y tu mente permanece en blanco durante al menos 10 segundos, estarás dormido. Después de seis semanas poniendo en práctica este método, el 96% de los pilotos conseguía conciliar el sueño en dos minutos o incluso en menos.