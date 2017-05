Instalaciones cerradas y Tribuna Segura este domingo de clásico

Este lunes por la mañana se llevó a cabo en la sede local de Gobernación la primera reunión para definir cuestiones de seguridad de cara al clásico del domingo a las 15 en el Coloso Marcelo Bielsa. Del encuentro participó el coordinador de Seguridad en Espectáculos Deportivos de Santa Fe, Diego Maio, y dirigentes de Newell's y Central. Y allí acordaron que las instalaciones de ambos clubes permanecerán cerradas el día del partido (menos el Coloso obviamente) y que se implementará el sistema Tribuna Segura en los ingresos al estadio.

"Esta mañana fue la reunión de Seguridad, que a diferencia de otros partidos contó con la presencia de los dirigentes del equipo que será visitante, en este caso de Rosario Central, para coordinar el cierre de todas las sedes de ambos clubes", informó Maio luego del cónclave.

En reunión de seguridad Gobernación con organismos policiales municipales en operativo del clasico. — Ricardo Dario (@CarloniRicardo) 8 de mayo de 2017

"Mañana será la reunión por el operativo propiamente dicho, en el que vamos a implementar el programa Tribuna Segura, motivo por el cual les recordamos a todos los espectadores de Newell´s que el domingo el estadio se abrirá a las 12 para el partido que comenzará a las 15, jornada para la que está anunciada buen tiempo", agregó.

El funcionario indicó que todos los espectadores "deben llevar el DNI, que está conectado con un sistema que dice si la persona tiene o no alguna restricción para ingresar a la cancha. En caso de que no cuente con el DNI, como todavía no está reglamentado, puede dar su número de documento, se carga en la aplicación y se verifica si tiene una restricción de ingreso".

Así, Newell's cerrará el domingo a sus socios el complejo deportivo de Bella Vista y el predio Malvinas, y Central hará lo propio con el estadio Gigante de Arroyito, el balneario Caribe Canalla, la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, el estadio cubierto del Cruce Alberdi, la Sede Fundacional y el Country de Arroyo Seco.