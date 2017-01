Intensa lluvia y anegamientos pero sin evacuados en Rosario

En toda la ciudad se reportaron 14 denuncias de árboles caídos, una cifra relativamente baja –en proporción al temporal– gracias a que no hubo fuertes ráfagas de viento.

No obstante, informó Defensa Civil trabajaba por la tarde con seis cuadrillas, fundamentalmente camiones atmosféricos para extraer agua en los barrios más damnificados, donde si bien se registraban viviendas con ingreso de agua, no había personas evacuadas, según indicó el funcionario.

“Que en una sola casa sufran consecuencias ya es grave, pero la situación no se compara con otras épocas donde teníamos que abrir centros de evacuados. Hoy hay drenajes pluviales mucho más grandes”, destacó el funcionario.

Lluvia y más lluvia trajo enero a Rosario y la región. Tal como se anunciaba, este domingo hubo precipitaciones casi de punta a punta y otra vez se produjeron anegamientos. Algunos temporarios, otros más duraderos. Al menos –y a diferencia de otras localidades cercanas –, no había evacuados en la ciudad, aunque algunos barrios eran asistidos.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo