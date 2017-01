Diluvio y angustia, otra vez: cientos de evacuados en el sur provincial

En ese sentido, remarcó que “se recomienda no transitar” por corredores viales de la región y “posponer viajes”. Teniendo en cuenta el recambio de quincena, donde muchos inician y otros tanto terminan sus vacaciones, pidió “asesorarse” según el camino a tomar y “salir con tiempo” en cualquier caso, ya que hay muchas rutas desbordadas por el agua.

Parece que el nuevo año no trajo más que agua bajo el brazo. Otra vez en lo que va de 2017, este domingo el sur de Santa Fe fue azotado por abundantes precipitaciones que además de serios anegamientos provocaron que cientos de personas debieran evacuarse. La situación más complicada se daba en localidades como Pueblo Esther y Arroyo Seco, muy cerca de Rosario, donde también se sufrieron nuevamente las consecuencias del agua .

