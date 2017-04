Intentó robar, chocó y fue detenido cuando él mismo fue a la comisaría

Fuentes policiales informaron que este martes, en la vecina localidad, personal del Comando Radioeléctrico, se presentó en 25 de Mayo y Artigas, donde se había denunciado un delito. En el lugar, vecinos señalaron que, momentos antes, un hombre a bordo de una motocicleta intentó sustraerle a un transeúnte su cartera. No pudo lograrlo, se dio a la fuga y en la huída chocó contra un Fiat Siena que estaba estacionado sin ocupantes. Decidió dejar la moto y salir corriendo.

