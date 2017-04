Intervenciones en la vía pública: controles, actas y desalojos

En este marco, se procedió a la caución de chapas de un total de 8 taxis por diversos motivos relacionados a los requisitos necesarios para prestar este servicio público. También, se remitieron 5 remises ilegales, es decir, que no contaban con la habilitación correspondiente.

De acuerdo a los datos oficiales relevados, se concretaron 224 remisiones vehiculares que, en su mayoría fueron motocicletas. Se trata de autos y rodados que fueron trasladados al corralón municipal debido a que sus conductores no pudieron acreditar la documentación y los elementos de seguridad reglamentarios para circular.

