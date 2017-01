Inundación trágica: el agua entró a las casas y un bebé murió ahogado

“La mamá lo había amamantado, lo acostó en la cuna y después de un rato le pidió al marido que lo viera. Entonces, no lo encontró en la cuna y se dieron cuenta que estaba boca abajo flotando en 20 centímetros de agua que ya había dentro de la casa. El bebé cayó de la cuna y se ahogó”, detalló el jefe de la Policía Departamental local, Eduardo Stopello.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo