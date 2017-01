Inundaciones: Lifschitz reclamó un fondo de emergencia de Nación

Sobre la situación actual, el mandatario manifestó que “hay mucha agua en los campos y en los caminos. Nos ha sorprendido este año con mucha lluvia ya que no estaba previsto en los pronósticos de unos meses atrás. La realidad es que está viniendo mucha agua, no solo en esta región sino también al sur de la provincia donde tenemos localidades afectadas”, agregó.

“Ahora tendremos que evaluar las consecuencias, esperar las próximas semanas para ver si no hay más lluvias y luego, como siempre, trabajar conjuntamente con los presidentes de comunas, los intendentes y los productores para recuperar los caminos rurales. Estamos a la expectativa de lo que ocurra con el clima", añadió Lifschitz.

“Estamos respondiendo y tratando de resolver los problemas lo más rápido posible”, manifestó el mandatario y agregó: “Apenas tuve conocimiento de la tormenta y los efectos que produjo en la ciudad me comuniqué con el intendente, Luis Castellano, que me pasó un parte de la situación y de las complicaciones”.

