Investigan la muerte de un joyero en Mendoza y San Martín

El dueño de una joyería, de aproximadamente 55 años, fue hallado muerto en el mediodía de este jueves en su local de Mendoza y San Martín, en pleno centro de Rosario. El negocio estaba cerrado con llave. Se investiga si se trata de una muerte natural o se dio como consecuencia de un golpe.

El fiscal Adrián Spelta, de la unidad de Homicidios Dolosos, manifestó ante la prensa que la última vez que fue visto fue a las 11.30, cuando ingresó al negocio. Afirmó que tiene acreditado que entró un cliente. "No sabemos si es muerte natural o algún golpe", expresó.

"No hay botón de pánico o alarma alguna. Es muy reciente. No llegó el gabinete científico para determinar la causa de la muerte. Con cerrajeros pudieron ingresar. Lo encontraron en el piso con manchas de sangre. No hay rastros de violencia, heridas de arma blanca o de fuego", comentó.

Spelta indicó que solicitó el relevamiento de las cámaras de la zona para tratar de identificar a las últimas personas que pudieron tener contacto con el joyero, a los fines de ampliar los datos que tiene en la etapa primaria de la investigación y "para saber qué sucedió".