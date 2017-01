Investigan robo en el que ladrones y víctima serían cómplices

Fuentes oficiales informaron que el viernes pasado, un hombre que conducía un camión de la empresa Rosental cargado con mercaderías varias –yerba, aceite, detergente, galletitas, shampoo, verduras entre otras cosas–que se dirigía hacia la localidad de Puerto Gaboto, aseguró que fue interceptado en el inicio de la Autopista Rosario Santa Fe por un automóvil Bora gris del que no pudo ser identificada la patente. Mediante una maniobra delante del vehículo de gran porte, lograron que detenga la marcha.

Un hombre fue detenido por denunciar un robo en el que, aparentemente, estaba en complicidad con los ladrones. Se trata del conductor de un camión de la empresa Rosental. Los detalles del hecho fueron precisados este martes en una conferencia de prensa en la sede local de la Policía de Investigaciones (PDI) ubicada en el ex Batallón 121, a cargo del jefe de Rosario, comisario Jorge Albornoz.

