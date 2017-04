Irizar defendió el pedido de endeudamiento y cruzó a Cambiemos

La concejala explicó que las obras planteadas por Fein en el pedido de endeudamiento buscan "fortalecer la integración de los barrios que hoy no tienen todos los servicios". "Es necesario mejorar lugares como Tiro Suizo, Fisherton, Pichincha, Echesortu, Empalme Graneros y calle San Lus", apuntó.

"Pensamos obras que son necesarias para la ciudad y que le van a permitir dar un salto de calidad muy significativo. Tiene que quedar afuera cualquier mezquindad política de creer que aprobarlo es una cuestión política para el gobierno municipal de turno. Varios de estos proyectos llevarán mucho tiempo y los va a terminar inaugurando el próximo intendente que no sabemos de qué signo político va a ser”, aseguró Irizar.

En diálogo con el programa Todavía no es Tarde (Radio 2) que conduce Daniel De Paola, la edila manifestó que algunas de las obras que pretende hacer la intendenta, Mónica Fein, no tendrán rédito político para su mandato, ya que las inaugurará el próximo titular del Ejecutivo local.

