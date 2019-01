It's very difficult: la hinchada del Liverpool canta un clásico de Fito

La hinchada del Liverpool, uno de los equipos más representativos de la Premier League de Inglaterra, usó la canción de un rosarino para apoyar a su goleador, Roberto Firmino.

Se trata de la canción "Y dale Alegría a mi corazón" de Fito Páez, utilizada por varias hinchadas futboletas.

“Hay una cosa que Kop tiene que saber, el mejor del mundo es Bobby Firmino. Nuestro número nueve, denle la pelota y va a meterla siempre. Sí señor, denle la pelota a Bobby que mete un gol”, dice la letra, que respeta la métrica y la melodía como si se tratara de una hinchada argentina.

Roberto Firmino Barbosa de Oliveira es un futbolista brasileño, juega como delantero y su equipo actual es el Liverpool Football Club de la Premier League.

El músico rosarino Fito Páez agradeció en las redes sociales el uso de su canción. “Gracias Liverpool, qué honor! En la capital del fútbol y la cuna de The Beatles. Sino me equivoco era el equipo de John. No puede ser mejor! Ya llegando a Londres al Earth Hackney el 5 de febrero”, escribió el rosarino en Instagram.