Javkin: "Es David contra Goliat, la familia de Goliat y los empleados a los que Goliat presiona"

“No es David contra Goliat. Es David contra Goliat, los padres de Goliat, el hermano de Goliat, las inauguraciones de Goliat y los empleados a los que Goliat presiona”. Así definió Pablo Javkin su disputa de este domingo en las primarias abiertas con Verónica Irizar, que tiene el apoyo del gobernador Miguel Lifschitz y de Mónica Fein, por la candidatura a intendente del Frente Progresista para las elecciones generales de junio.

“El Frente Progresista nació contra los Goliat y hay que volver a eso”, sostuvo el actual concejal en diálogo con el periodista Sergio Roulier en el programa De 12 a 14, de El Tres.

“Hoy la campaña millonaria, de puro merchandasing, no va más”, desafió, y dijo que frente a eso él tiene su libro con 75 propuestas para la Municipalidad.

Roulier le repreguntó entonces sobre las “presiones” a los empleados municipales de las que habló. “Se usan cosas que no hay que usar. Lo importante es que no lo vamos a hacer cuando no toque ganar”, respondió.

También rechazó ser un “improvisado” o no tener equipo, argumentos que utilizó Irizar en los últimos días para descalificar a los otros candidatos. “Vivo en esta ciudad de toda la vida, hago política desde los 13 años, fui secretario general de la Municipalidad. Conozco como nadie los liderazgos que Rosario tiene y necesita”, señaló.

Y en cuanto a su gabinete prometió “ir a buscar a los mejores, no importa de qué partido sean”.

En ese marco, sostuvo que en caso de ser electo va a convocar a gente del socialismo y puso como ejemplo “los equipos de Salud Pública”, de los que dijo que hicieron las cosas muy bien.

Sobre el peso del apoyo de Lifschitz a Irizar, advirtió: “Cuando tenés que gobernar es como estar en un ring: te sacan la sillita y te quedás solo. Al intendente lo van a poner los rosarinos, no el gobernador”.

Y tensó un poco más la cuerda: “Una buena gestión no te da derecho a designar quién va a seguir”.