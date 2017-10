Jefe comunal de Andino fue golpeado y amenazado de muerte

El jefe comunal de Andino fue atacado este jueves por un hombre supuestamente vinculado a un espacio político opositor de la localidad, que además lo amenazó de muerte a él y a su familia. La víctima sufrió heridas cortantes en una mano y en un oído y escoriaciones en otras partes del cuerpo. Fue atendido en el Sanatorio Británico de Rosario.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2) que conduce el periodista Alberto Lotuf, el presidente comunal, Juan Carlos Palotti, explicó que estaba en su casa esta mañana cuando una chata blanca chocó contra el portón de su domicilio. Dijo haber identificado el vehículo como el perteneciente a un hombre ligado a la oposición en la localidad, hecho que comentó haber sido constatado por un vecino que fue testigo.

Tras el hecho, el hijo del mandatario comunal fue a visitar al presunto agresor al corralón donde trabaja. "Yo llamé a la policía y lo seguí a mi hijo. Cuando llegué al lugar vi la misma chata que chocó contra el portón", señaló.

"Este hombre militaba en el frente del peronismo y es una persona violenta. Cuando lo vi me dijo: «Esperé años para matarte a vos, a tu hijo y a tu familia». Después me golpeó. No sé con qué, pero era algo contundente. Menos mal que se interpuso un vecino en el lugar", añadió.

Palotti fue asistido en el Hospital Samco de Andino y luego fue derivado al sanatorio Británico de Rosario. Según indicó, debían cocerle en el sector del oído izquierdo y en su mano izquierda, por las heridas cortantes que sufrió.