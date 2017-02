Jonathan Gómez se anota: "Este es el momento, quiero una revancha"

El de Jony no es el único nombre que suena. Además, la dirigencia baraja las alternativas de Fernando Zuqui de Boca, Lucas Romero de Cruzeiro de Brasil y Facundo Silva de Godoy Cruz de Mendoza. En la próximo semana habrá novedades.

Acerca de la real posibilidad de que una negociación llegue a buen puerto, informó: "El club colombiano en diciembre me terminó de comprar el pase. Estoy muy agradecido con lo que hicieron acá, me potencié en muchos sentidos. Habría que sentarse, hablarlo y ver qué quiere Central".

"Es un momento en el que estoy más maduro, pasé presiones y sería el momento para volver", destacó el talentoso volante, de 27 años. "Cuando pasé a Banfield, desde siempre tuve en mi cabeza la revancha. Uno no se pudo ir bien por circunstancias del momento y quiero el desquite", agregó.

Jony comentó: "Uno ha madurado y progresado y quiere dejar una buena imagen donde sueña con ser feliz. Soy hincha de Central y me tocó una época complicada. El hincha lo ve con malos ojos y es normal, por eso quiero cambiar la imagen y ojalá sea pronto".

"Por lo que se escucha y los sondeos puede haber alguna posibilidad. Y hay un interés mío totalmente personal. Desde que me fui necesito una revancha con Central", remarcó en diálogo con Zapping Sport por Radio 2.

