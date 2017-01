José María, un rescatista de animales muy querido

José María Peralta, en grave estado tras caerse de un tercer piso al intentar salvar a un gato, es rescatista de animales. Es decir, no fue casual que estuviera este jueves en Montevideo al 2000, arriesgando su vida por la del felino. Su amor por los animales y su dedicación pueden leerse en los múltiples comentarios que empiezan a llenar su muro en Facebook .

