Jubilada pagará $250 fijos por mes por el servicio de gas

Una mujer de 73 años que percibe la jubilación mínima logró que Litoral Gas le cobre 250 pesos por mes la factura del servicio. La medida se consiguió luego de una presentación que hizo la usuaria ante la imposibilidad de llegar a cubrir la factura con sus ingresos mensuales.

Juan Alcaráz, abogado de la Multisectorial contra los Tarifazos y asesor de la mujer en este caso, contó al programa Pegando la vuelta (Radio 2) que la jubilada cobra la mínima (unos 8 mil pesos menuales) y recibió una factura de gas de casi 3 mil pesos a pesar de estar incluida en la tarifa social.

“Se hizo una presentación ante Litoral Gas planteando la situación económica de esta abuela de 73 años que cobra la mínima, porque si pagaba el gas o no come o no compra los medicamentos”, expresó el abogado.

Alcaráz contó que el planteo a Litoral Gas fue que “esa factura es impagable para la mujer y que la compañía no puede efectuar cortes por una cautelar dictada por un juez de Dolores”.

La firma ofreció un convenio de pagos con cuotas e interés del 1,5 por ciento mensual o un descuento del 25 por ciento para la factura pero los representantes de la Multisectorial contra los Tarifazos se negaron ante la situación de la mujer.

En cambio el abogado de la clienta ofreció realizar pagos parciales de 250 pesos mensuales, que terminaron siendo aceptados por Litoral Gas al menos hasta que se decida la cuestión de fondo sobre los planteos de inconstitucionalidad de los aumentos.

“Esta abuela ya estaba incluida dentro de la tarifa social. Vive en una casa modesta, de una habitación, cocina, comedor y baño. Además, tuvo el mismo consumo que en iguales periodos de años anteriores”, describió Alcaraz.