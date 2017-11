Juez entre lágrimas: “Hace 20 días que estoy pidiendo disculpas”

Luis Juez, tras ser desplazado de la embajada de Ecuador, brindó una entrevista al programa El Doce, donde visiblemente conmovido aseguró que hace días que pide disculpas al pueblo ecuatoriano al tiempo que admitió: "Gano 12 mil dólares, vivo en un castillo y me quiero ir de ahí".

"Hace 20 días que estoy pidiendo disculpas", aseguró en referencia a sus desafortunados dichos sobre los ecuatorianos, de quien deslizó no mantenían hábitos de aseo personal. “Gano 12 mil dólares como embajador, tengo un Mercedes Benz y vivo en un castillo. Solamente un boludo se quiere ir de ahí. Y yo me quiero ir de ahí porque no estoy con mis hijos, no estoy con mis amigos. Hace 20 días que estoy pidiendo disculpas”, aseguró el cordobés.

En ese sentido, contó que se enteró a la distancia de que su hija se había hecho “señorita” y se preguntó: “¿Dónde estaba yo en estos dos años?”.

“Yo soy así, ¿qué carajo tengo que hacer para que ustedes se den cuenta de que soy así? Soy franco, sincero, torpe, capaz que no sirvo para algunas cosas. No es bronca, es impotencia”, se defendió Juez.

Y agregó: “Yo no era Gardel, no me merecía la estampita de santo cuando hicimos clasificar a la Selección. Ni ayer era un talismán ni hoy soy un pelotudo. Ni ayer era Dios ni ahora soy un imbécil. A ver si los argentinos podemos tener una posición en el medio, esta cosa de endiosar”.