Jugador involucrado en un tiroteo podría perderse un clásico

Un jugador de Talleres de Córdoba estuvo involucrado en un confuso hecho que sucedió en la capital de la mencionada provincia. Vecinos de barrio Ituzaingó increparon al volante porque realizó "maniobras imprudentes" al volante y desde el vehículo respondieron con doce disparos de arma de fuego. Podría perderse el clásico que jugará la T contra Belgrano el próximo sábado a las 14.

Según precisó el sitio web La Voz, Emanuel "Bebelo" Reynoso está investigado por la Policía cordobesa a raíz de una denuncia de un grupo de vecinos que aseguraron que desde el auto que manejaba el mediocampista efectuaron doce tiros al aire. En el lugar se secuestraron doce vainas calibre nueve milímetros. Dos vehículos sufrieron daños.

La información oficial del hecho indica que el miércoles a la tarde, vecinos de calle Watt al 4400 de barrio Ituzaingó, al sudeste de la ciudad de Córdoba, llamaron al 101 para denunciar un tiroteo. Allí, testigos afirmaron a agentes policiales que “un sujeto en un Ford Fiesta Kinetic realizó disparos al aire libre”. Aparentemente, quien efectuó los tiros fue increpado antes por haber hecho "maniobras imprudentes" al volante.

Los vecinos que alertaron a la Policía agregaron que tanto el volante cordobés como otra persona que lo acompañaba se bajaron del auto para luego volver a subirse y escapar del lugar.

Por su parte, Miguel Cavatorta, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Talleres, expresó en declaraciones a Cadena 3 que el club se comunicó con el jugador y que "el propio futbolista admitió que estuvo en el lugar del hecho".

Reynoso se entrenó con normalidad este jueves junto al plantel de la T de Córdoba. En tanto, el secretario de Seguridad de esa provincia, Diego Hak, señaló que si la Justicia determina que el jugador tuvo responsabilidad en el hecho, espera que el club aplique una "sanción ejemplificadora". "Si no se presenta esa situación, si sólo es sancionado económicamente, le aplicaremos el programa Tribuna Segura", aseveró.

"Si decimos que los violentos no tienen que estar en las tribunas. Que gente con pedido de captura no puede ingresar, no podemos permitir que una persona involucrada en un hecho así esté adentro de la cancha", manifestó el funcionario cordobés a La Voz.