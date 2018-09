Julio Cobos volvió a nombrar a su novia como asesora en el Senado

Luego de la polémica generada tras el intento de ubicar a su novia como secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, hecho que derivó en un escándalo, el senador radical Julio Cobos designó nuevamente a Natalia Obón, como integrante del cuerpo de asesores en el Senado de la Nación.

Así surge de la resolución de la Secretaría Administrativa de la Cámara alta 665/18 de fecha 20 de septiembre, en la que se deja constancia de que el senador por Mendoza pidió que se dejara sin efecto la baja de Obón, que había solicitado apenas tres días antes, cuando esperaba que la mujer fuera designada en el cargo que unos días antes había creado el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , en el tribunal de apelaciones de la provincia cuyana.

Aquella jugada había creado una fuerte polémica en la Justicia y una ola de críticas en las redes sociales debido a la escasa experiencia que tenía Obón, quien había admitido de manera pública que acababa de recibirse de abogada mediante un curso a distancia.

La repercusión del caso llevó a que Obón terminara declinando la posibilidad de asumir en el cargo de secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Lo hizo con una carta abierta en la que denunció maniobras políticas para desprestigiar a Cobos.

"Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir por lo que he decidido declinar y no aplicar" al cargo, escribió la mujer.

La carta pública de Obón está fechada el mismo día que el Senado le otorgó a Cobos la marcha atrás en la baja de su contrato como asesora en el despacho del mendocino, que había sido dispuesta por otra resolución, la 659/18, apenas tres días antes.

Natalia Obón tiene 40 años, es nutricionista, madre de tres hijos y es pareja de Cobos, que tiene 63, desde hace más de dos años.