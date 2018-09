Julio De Vido le exigió al gobierno que lo dejen ver la Superliga en la cárcel

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz, le pidió al gobierno nacional que le permitan ver los partidos de la Superliga y de otros deportes. En su cuenta de Facebook publicó una carta en la noche del viernes para "exigirle igualdad ante la ley" al ministro de Justicia Germán Garavano.

"El sentido que tienen estas líneas es solicitar o mejor dicho exigir, como interno del (Servicio Penitenciario Federal) SPF, ciudadano circunstancialmente detenido, nuestra igualdad ante la ley con el resto de nuestros conciudadanos de poder ver la selección argentina de fútbol, como asimismo el campeonato de primera división, actualmente o comúnmente denominado Superliga y obviamente otros deportes, fundamentalmente la de aquellos equipos que vistan la celeste y blanca", expresó De Vido.

"En la cárcel, todos los internos estamos impedidos de ver no solo a nuestros equipos preferidos en el principal campeonato de la AFA sino a nuestra selección en cualquiera de sus versiones deportivas, todo esto desde la supresión del programa Fútbol para Todos. O sea que solicito a usted señor ministro, que reitero, es uno de los que pidió mi detención, que cese inmediatamente esta nueva discriminación, injusta, inhumana y arbitraria, que constituye para todos los presos y presas del SPF un claro y duro castigo expresamente prohibido en la Constitución Nacional", agregó.

El ex ministro de Planificación Federal advirtió al ministro de Justicia que de no hacer lugar a su petición iniciará una demanda en forma colectiva "por violación sistemática y acumulativa" por cada partido que no puedan ver en la unidad penitenciaria.

La carta se conoce a pocas horas de que se dispute el llamado Superclásico entre River y Boca, del que es hincha De Vido.