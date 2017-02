Justicia estadounidense revocó restricciones migratorias de Trump

Además, en otro tuit aseguró que "ciertos países de Medio Oriente", a los que no identificó, "están de acuerdo con el veto", porque "saben que si se permite la entrada a cierta gente será muerte y destrucción".

Trump tachó de "ridícula" la decisión judicial y señaló que es un "gran problema (...) cuando un país ya no es capaz de decir quién puede y quién no puede entrar y salir, especialmente por razones de seguridad".

Este sábado a la mañana, Gillian Christensen, vocera del Departamento de Justicia (DHS, en inglés) consideró que "el decreto del presidente es legal y apropiado" y destacó que la orden está pensada "para proteger al país y al pueblo estadounidense, y el presidente no tiene mayor deber y responsabilidad que hacer eso".

"Hemos revertido la revocación provisional de los visados bajo el decreto (de Trump). Las personas con visados que no han sido físicamente cancelados pueden viajar ahora, si su visado sigue siendo válido", dijo un funcionario del Departamento de Estado, citado por la agencia de noticias EFE.

