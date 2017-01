La CGT denunció que empresarios no cumplen el pacto antidespidos

La Confederación General del Trabajo (CGT) acusó este miércoles a la tarde a los empresarios de "sumar despidos" y no cumplir con el pacto firmado junto al gobierno en noviembre pasado para congelar cesantías y suspensiones hasta el 1º de marzo.

