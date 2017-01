La Daia celebró la reapertura de la investigación de Nisman

El dirigente reivindicó la insistencia de la Daia para que la causa se reabriera, pero aclaró que eso no im`plican presunciones de culpabilidad. "No se puede desestimar una denuncia de un fiscal con tanta repercusión política en menos de 45 días”, subrayó.

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), Ariel Cohen Sabban, celebró la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de reabrir la denuncia que formulara el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado a la AMIA y pidió celeridad en la investigación.

