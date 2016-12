La Justicia declaró inconstitucional la ley de cierre dominical de supermercados

La ley provincial Nº 13.441 y la ordenanza Nº 9516 establecen –entre otras disposiciones– el cierre de comercios de más de 1.200 metros cuadrados los días domingos y determinados días feriados. La disposición no sólo generó despidos en el sector supermercadista sino que desde el núcleo empresarial se intentó en varias oportunidades frenar la ley a través de distintas medidas procesales.

La efectividad de la medida abre un debate ya que se puede entender que no debería aplicarse hasta que la sentencia no quede firme por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, algunas voces consultadas confirmaron que la inconstitucionalidad rige desde el momento en que fue declarada.

La Justicia provincial declaró inconstitucional la ley de descanso dominical que obliga a los supermercados a cerrar los días domingo. La medida fue a raíz de una presentación de Coto y Carrefour. La aplicación efectiva de la decisión aún no está confirmada.

