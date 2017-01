La Municipalidad abrió el cupo laboral Trans

Desde 2007 la Municipalidad viene trabajando en medidas especificas como los procesos de hormonación y en la implementación de cirugías de cambios de género para reconocer y fortalecer las identidades. Así como la revinculación con procesos de educación formal y no formal.

