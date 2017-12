“La Provincia le mete ganas pero estos monstruos son impenetrables”

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), Pablo Reguera, confirmó que la cerealera Cofco (ex Nidera) de Puerto General San Martín, donde murieron dos obreros y una veintena resultaron heridos por una explosión, estaba en estado de abandono. Consideró que a pesar de las inspecciones promovidas por el gobierno provincial, este tipo de firmas son “monstrus impenetrables”.

Reguera dialogó con los periodistas Pablo Montenegro y Hernán Funes (Radiópolis, Radio 2) en el marco del paro del sector lanzado tras la explosión. Cabe destacar que mientras salía al aire, se confirmó la segunda muerte de un obrero. Consultado sobre las declaraciones del ministro de Trabajo Julio Genesini quien defendió la tarea realizada por el equipo del Ministerio y aseguró que "los controles se hacen, pero no hay que obviar la responsabilidad que tiene la empresa sobre la higiene y seguridad", porque más allá de que se hagan tareas "no podemos tener un inspector las 24 horas del día", sostuvo: “La Provincia le mete ganas de mejorar lo que hay pero a estos monstruos no los maneja nadie, son impenetrables”.

“Ya hubo explosiones anteriores, Nidera hace rato que no hacía inversiones, no le iba bien con el dólar bajo así que dejó abandonada la empresa, la puso en venta y la compran los chinos. No es un traspaso fácil y ahí hubo un abandono total, no se sabía a quién dirigirse”, apuntó.

El dirigente contó que en julio pasado hubo una explosión en un enfriador durante la cual se rompió un repuesto que debía ser traído desde Malasia. Como no llegó la planta no pudo ponerse en marcha. “Estaba parada, era tierra de nadie, sólo se hacían descargas. Si había focos de incendio se apagaban y se seguía normalmente pero no había seguridad”, precisó.

“Me siento culpable”, confesó conmovido. “Siempre sentís que pudiste haber hecho algo y no se hizo. ¿Quién te lo quita a eso?” cuestionó.