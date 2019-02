La Trova al Colón: “Redescubrimos nuestra relación y nuestras canciones”

La Trova Rosarina concretará la segunda fecha del reencuentro el próximo domingo en el Teatro Colón en el marco del Festival Únicos. La primera fue en el escenario de la apertura del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. Es la primera vez que la banda de artistas locales estará en el mítico teatro de Capital Federal, donde desplegará el repertorio de sus canciones entrañables. En diálogo con Radiópolis (Radio 2); Juan Carlos Baglietto, compartió las emociones que lo embargan ante la presentación al tiempo que confió sus deseos para el futuro. También recordó y analizó el paso de la banda y su aporte a la música nacional.

Baglietto estará junto a Jorge Fandermole, Adrián Abonizio, Rubén Goldín, Silvina Garré y Fabián Gallardo, quienes nunca funcionaron como agrupación pero sí irradiaron un modo de pensar y hacer canciones que ha trascendido el tiempo. El de los artistas rosarinos el domingo a las 19.30, será el penúltimo de los 11 conciertos que poblarán la segunda edición del Únicos en el máximo coliseo argentino, donde desde hoy y hasta el domingo actuarán, entre otros, Lila Downs, Café Tacvba, Pedro Aznar, Katherine Jenkins, Luciano Pereyra y "El abrazo del tango y el flamenco".

Los integrantes de la Trova ofrecerán un repertorio de unas 15 canciones que atravesarán los albores de aquella irrupción corporizada en el álbum de Baglietto “Tiempos difíciles” (1982) hasta piezas actuales, en una propuesta que tendrá dos mitades bien distintas con y sin acompañamiento sinfónico. “Pasaron 40 años y hemos redescubierto la relación, seguiremos haciendo alguna otra cosa”, le dijo al periodista Roberto Caferra. Según contó el reencuentro de la Trova fue por puro gusto en ayudar a los demás: “Nos juntamos para hacer una presentacion a beneficio organizada por la ONG La Higuera, después para una función benéfica para el Hospital de Niños. Luego, nos pidieron que representáramos a Santa Fe en Cosquín y una cosa fue detrás de la otra y terminamos en el Colón”, explicó.

Con relación al porvenir, indicó: “Me gustaría que tocáramos en las ciudades principales, pero también dejarlo antes de que se destiña”. Volviendo a la actualidad, Baglietto consideró que además de “redescubrir” la relación que tienen “también redescubrimos las canciones”.

Sobre los días en que La Trova marcaba a fuego la historia musical del país, por los años 80', manifestó: “No supimos dimensionar lo que estábamos haciendo, el fenómeno de difusión del que fuimos parte dificultaba lo que culturalmente significaba” y agregó: “Me alegra haber formado parte de un movimiento cultural que fue casi por primera vez reconocido masivamente por los rosarinos”.

“Ser reconocidos como los que por entonces venían desde afuera significó ser parte de un cambio de paradigma”, remarcó y mencionó: “Hoy no se ningunea a los artistas del interior, ya no hay diferencias de plano entre los artistas de Buenos Aires y los del interior”. Finalmente, en tren de recordar el pasado, señaló: “Teníamos plena conciencia de lo queríamos y la pasión que sentíamos, la pasábamos re bien, no era ningún sacrificio para nosotros”.