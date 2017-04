La argentina desaparecida en Turquía se comunicó con su familia

Después de muchas horas de angustia y de especulaciones, finalmente Jimena Rico, la argentina desaparecida en Turquía, se contactó con su familia y reveló que está detenida en Estambul junto a su novia egipcia.

"Acabo de hablar con ella. Me contó que había estado detenida, esposada e incomunicada por tres días", confirmó al diario La Nación su hermana, María del Valle Rico.

Le explicó que no había hablado antes porque le quitaron sus pertenencias al ser arrestada por la policía turca. "Ahora la estaban trasladando y por eso le devolvieron sus cosas, entre las que estaba el teléfono, y pudo llamar".

En las últimas horas, Teresa Montero, madre de Jimena, había asegurado que su hija estaba "amenazada" por el padre de su novia egipcia porque "no aceptaba la sexualidad" de su hija. "El padre de Sasha quería separarlas ", explicó.

"El domingo hablé con mi hija y me contó que se iba a Estambul. Me dijo que si no se comunicaba conmigo hasta el lunes, que me pusiera en contacto con la embajada porque algo malo le había pasado", recordó la mujer.

"Mi hija esta retenida a la fuerza por alguien. Lo único que pido es que quien la tenga que la suelte", suplicó de manera desesperada la mujer.