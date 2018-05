La condenaron por hacer fumar marihuana a su hija de 4 años

El Tribunal Oral Federal condenó a tres años de prisión a la mujer de 36 años, que hizo fumar marihuana a su hija de cuatro años, con anterioridad a mayo de 2016. La sentencia fue dictada el jueves 26 de abril, como resultado de un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes hace dos semanas y por el cual la imputada fue excarcelada, tras permanecer un año y casi cinco meses privada de su libertad.

Laura Tira –que vive en el barrio Pompeya de la capital provincial– justificó su accionar diciendo que se trataba de “una broma”, pero el fiscal general Martín Suárez Faisal remarcó que la madre “puso en peligro la salud de una persona incapaz de valerse por sí misma y a la que debía cuidar, ya que sólo contaba con cuatro años de edad”.

En consecuencia, se le atribuyó el delito de “abandono de persona agravado por ser cometido por la madre en perjuicio de su hija” (arts. 106 y 107 del C. Penal); además de la “tenencia de estupefacientes para consumo personal” (art. 14 2° párrafo de la ley 23.737) por el secuestro de dos envoltorios con marihuana dentro de su casa el día que fueron a allanarla.

El disparador de la investigación fue un video publicado el 6 de mayo de 2016 en una página web denominada “reddit”, y por el cual intervino la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante la existencia del material fílmico –que todavía puede descargarse en YouTube–, el juez federal N° 12, Sergio Torres, se declaró incompetente y el 23 de septiembre de 2016 remitió las actuaciones a sus pares santafesinos, al detectar que el delito se había cometido en esta jurisdicción.

Las tareas de inteligencia realizadas por Gendarmería Nacional corroboraron que la mujer que estaban buscando vivía en una casa de Dr. Zavalla al 8200, por lo que se ordenó un allanamiento el 23 de noviembre del mismo año, en el que Tira quedó detenida y se secuestraron dos envoltorios con marihuana, dos celulares y un arma de fuego.

El 13 de diciembre de 2016 la mujer fue procesada por “aplicación de estupefacientes a título gratuito en perjuicio de una menor de edad (arts. 5 inc. c y 11 inc. a de la ley 23.737)”, con prisión preventiva. El 16 de mayo de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento, y posteriormente el fiscal federal formuló requerimiento de elevación a juicio, ordenado por el juez Federal N° 1, Reinaldo Rodríguez en agosto pasado.

Para los jueces que firmaron la sentencia –José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría–, “se encuentra probado que con anterioridad a mayo de 2016 Laura Tira le hizo fumar a su pequeña hija menor de edad un cigarrillo de marihuana. Esta circunstancia fue filmada por la imputada mientras realizaba la acción, siendo el video subido a la web y publicado entre otros, a través del sitio “reddit”.

Más allá de que Tira dijo ser consumidora de marihuana y que en el allanamiento se encontraron dos envoltorios con esa sustancia vegetal, “respecto al contenido del cigarrillo armado casero, podemos inferir que se trata de marihuana al analizar los dichos de la imputada mientras llevaba a cabo la acción”, justificaron los jueces. “Términos como “¡Eso es fumar!”, “¡Mirá ma, estamos las dos solas con la Luli re fumadas!” son “manifestaciones elocuentes para describir el tipo de sustancia contenida en el cigarrillo”, argumentaron.

Además de la sanción penal a la madre por haberle suministrado drogas a su hijita, el tribunal requirió “al servicio local de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia dependiente de la Municipalidad de Santa Fe, que continúe abordando la situación familiar de la condenada y sus hijos menores de edad, así como con la generación de medidas de protección integral para ellos; debiendo informar periódicamente de sus resultados a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia”.