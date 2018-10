La confesión que le hizo Mariana Fabbiani a Leonardo Sbaraglia

Mariana Fabbiani le hizo a Leonardo Sbaraglia una divertida confesión en medio de su programa de ayer a la tarde. La anécdota se remitió a muchos años atrás. Mucho fanatismo.

Según publicó el sitio Ciudad.com.ar, Fabbiani le recordó una divertida anécdota a Leo Sbaraglia en El Diario de Mariana. En el momento que el actor recordaba su paso por la novela juvenil Clave de sol, en la que interpretó a Diego, la conductora lo interrumpió: "Yo te perseguí por la calle, al grito de 'Diego, Diego', de Clave de sol. Era en Callao y Santa Fe. Fuiste a la única persona que perseguí para pedirle un autógrafo ¡y vos saliste espantado! No sé si fue porque me vio muy excitada", confesó Mariana, sin contener la risa y contagiándosela al entrevistado.

"¿Pero nos llegamos a saludar?", indagó Sbaraglia. Y Fabbiani amplió el relato: "No, no, vos saliste corriendo. Te asustaste, con justa razón. Yo salía del colegio, te vi pasar y te dije 'Diego', en lugar de Leo. Pero vos cruzaste la calle espantado por esta adolescente. Y no es que tengamos tanta diferencia de edad, yo ya debería estar en quinto año... ¿En qué año fue Clave de sol?".

"Fue entre el '87 y el '90. Hay muchísima gente que no había nacido", contestó Leo, con humor, dándole pie a Mariana a que cierre la anécdota con picardía: "Ah, no, entonces yo era chica, estaba en séptimo grado. Yo iba a un colegio privado, estaba con el jumper. ¡Leo, no sé cómo no te diste vuelta!".