La desesperación de María Itatí, la esposa del submarinista santafesino

María Itatí Leguizamón es la esposa de Germán Suárez, uno de los 44 submarinistas del Ara San Juan desaparecido hace una semana. Desde entonces comparte su desesperación con los familiares de los otros marinos en la Base Naval de Mar del Plata donde cuatro psicóloga les ofrecen acompañamiento.

Suárez es oriundo de la capital provincial pero Leguizamón de Formosa. Según publicó el diario El Litoral, se conocieron en un grupo parroquial de la Legión de María hace unos años. Justamente es la fe la que sostiene ahora a María Itatí.

Segú publicó el diario El Litoral, junto al resto de los familiares de los tripulantes. “No hay novedades certeras. Sí nos dijeron que intensificaron la búsqueda. Y que hay más buques en el rastreo. Hoy están buscando en mejores condiciones, porque el clima (en la zona de búsqueda) es mejor. Dan partes informativos periódicos”, relata.

“Sin la fe no podría con todo esto, la ansiedad y la angustia”, reconoció y aseguró que no pierde la esperanza: “Hasta que no me digan lo peor, yo sigo creyendo que el submarino con los tripulantes, entre ellos mi marido, va a aparecer”.

La última ubicación del Ara San Juan se reportó el miércoles pasado. Estaba en el Golfo San Jorge, a 240 millas náuticas (432 kilómetros) de la costa camino hacia su apostadero de la Base Naval Mar del Plata. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, aseguró el esfuerzo es “permanente”. Hay diez aeronaves abocadas al rastrillaje y se espera que se sume un minisubmarino esta tarde.