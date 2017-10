La desopilante entrevista de Elizabeth Vernaci a Cristina

La ex presidenta Cristina Fernández dio una nueva entrevista, esta vez a Elizabeth “La Negra” Vernaci. Fue un desopilante mano a mano que se escuchó por Radio Con Vos y que se pudo ver en vivo por Facebook Live. Cristina habló de su “papá gorila” y su mamá “manipuladora”, de las “boludeadas” del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, de su ex novio rugbier, y de cómo su hija Florencia cambió su forma de entender el feminismo.

En principio la nota estaba pautada para que participara únicamente La Negra y fuera un ida y vuelta entre las dos mujeres pero la propia Vernaci habilitó en un momento a Alejandro Bercovich y entonces se disparó una guerra de chicanas entre la ex mandataria y el periodista.

Pero ya para entonces había pasado otros dos momentos tensos, cuando Vernaci, sin pelos en la lengua, le preguntó: "¿Vos te robaste todo?". Tranquila, Cristina retrucó: "Al contrario, fuimos el gobierno que más desendeudó al país. Cuando Néstor llegó, este país debía el 150 por ciento del PBI. Reestructuró la deuda, pagamos lo que recibimos; esa sí que fue una pesada herencia".

Otro momento duro fue cuando la conductora le preguntó por la millonaria pauta que su administración le dio a Sergio Szpolsky y a Matías Garfunkel. "Nos dejaron en pelotas al darle la pauta a los nefastos de Szpolsky y Garfunkel. ¿Ustedes se enteraron de lo que hacían?", disparó Vernaci, quien perdió su histórico espacio en la Rock & Pop a finales de 2013 tras la compra de la emisoria por parte de los empresarios vinculados al kirchnerismo.

"No, a ver. La pauta era para una cantidad inmensa de medios para todo el país. Era imposible saberlo. Hacerte responsable de lo que pueden hacer otros. Nosotros no teníamos conocimiento, el problema vino después de que nos fuimos. Durante nuestra gestión, los trabajadores cobraban los salarios. La asignación de pauta era controlada por la oposición. No creo que sean los que más recibieron", respondió Cristina pero La Negra no cejó: "¿Vos los ves? ¿No les podés decir que nos paguen?".

Más frases de Cristina con Vernaci

"Néstor siempre me cargaba. Cuando él empezó a estar más tiempo en Buenos Aires, de pronto yo me estaba arreglando y me decía: 'Mientras vos te pintaba yo subía, iba para tal parte, para tal otra'. Me boludeaba. Algunos han presenciado la boludeada. Un poquito me hinchaba, pero yo me reía. Después lo agarraba y le decía: 'Dejame de joder'".

"Estudiaba las materias leyendo. Era re traga, insoportable. Era la que más sabía, la que quería taparle la boca a todos. Insoportable".

"Néstor estudiaba lo justo para zafar. Se iba sin bolillas aprendidas. Estudiando los dos derechos. Nunca me iba sin bolillas".

"Siempre nos peleábamos. Antes de ser presidentes, después. Él siempre me decía una cosa que es el piropo más grande que me dijo en mi vida: ‘De lo único que nunca me aburrí en mi vida es de vos’. El tipo me hacía el bocho".

"Detestábamos esas parejas que andan tocándose la manito me embolan. No me gustan".

"No éramos mimosos ninguno de los dos. Lo demostrábamos (el amor) queriendo estar siempre juntos".

"Me molesta que la gente me anda manoteando. Siempre digo: 'No me toques que no soy guitarra'".

"No era de sentarme a upa de Néstor, él me hubiera sacado. Éramos de ver televisión juntos. Almorzábamos y cenábamos juntos, siempre".

"Mi mamá era muy gritona y manipuladora".

"Mi papá odiaba a los negros y a los sindicatos. Cuando vino Néstor a casa. Él andaba con una campera verde y el pelo re largo. Anteojos, onda Mayo Francés. Cuando papá lo vio, que era re gorila. Yo tenía 20 cuando lo llevé. Estuvimos muy poco tiempo de novios, seis meses nada más".

"A mi tía le gustaba más mi novio anterior porque era rugbier. A mi mamá le gustó Néstor y a él también, siempre y cuando no opinara demasiado, ni gritaba. Mamá era muy metida, manipuladora y gritaba".

"Mi papá cuando lo vio a mí no me dijo nada. Pero dijo: 'Parece un guerrillero que bajó del monte'".

"Cuando le dije a mi papá que nos íbamos a casar, íbamos en un Ford Falcon, pero no verde. Me dijo: '¿Vos estás segura? Esto no es como la ropa que te la sacás'".

"Ahora estoy modificando ser tan autosuficiente, es malo. Es una mezcla con omnipotencia. Te hace cometer errores".

"No miro el programa de Lanata. Gente tóxica, no".

"El 'Pata' Medina es un personaje nefasto que combatimos toda la vista".

"Florencia discutiendo es peor que Néstor", advirtió.

"No podría estar con un pollerudo, necesito a un hombre que dé pelea”.

"Mi hija (Florencia) me abrió la cabeza. Yo era la tonta que decía: 'No soy feminista, soy femenina'. Esos lugares pelotudos que uno repite tontamente. Ella me rompió la cabeza con el patriarcado. Ella es peor que el padre cuando discute, es terrible. Argumentadora total".

"No iría a lo de Mirtha porque es mala persona".

