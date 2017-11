La edad del hombre no influye en la reproducción asistida

La edad del hombre no influye en la calidad del semen, ni en el resultado de los procesos de reproducción asistida, según sostiene un estudio elaborado a partir del análisis de muestras de esperma de mil ciclos de reproducción asistida.

El estudio ha sido realizado por la clínica Tambre de Madrid, con muestras de los ciclos de reproducción realizados en este centro durante 2016, con el fin de constatar si realmente existe una dependencia entre la edad del varón y la calidad del semen.

La respuesta de la investigadora Rocío Nuñez, subdirectora de la clínica, es contundente: "No existe". El estudio se ha elaborado con muestras de 985 varones de edades comprendidas entre los 27 y los 61 años, según 20 minutos.

El estudio de las muestras, según la clínica, constató que no existe ninguna relación entre la edad y el número de espermatozoides, la movilidad de los mismos o su morfología, y que tampoco la hay entre la edad y número de espermatozoides con el ADN fragmentado (asociado con menores tasas de embarazos y más abortos).

Los pacientes se dividieron en dos grupos: aquellos que realizaron un ciclo de fecundación in vitro con sus ovocitos (precursor inmaduro del óvulo) y pacientes que siguieron un ciclo con ovocitos de donante. Con el primer grupo se comprobó, según el centro, que la edad del hombre no está relacionada con la concentración, movilidad, volumen y el recuento de los espermatozoides móviles en los seminogramas (prueba de fertilidad masculina). También que no hay relación de la edad del hombre con la tasa de embarazo: la edad en el grupo que consigue embarazo es de 37,73 años y en el que no, de 38,36.

Además se observó que no hay tampoco vinculación entre su edad con el riesgo de aborto, pues la media del varón en los 56 ciclos con embarazo que acabaron en aborto fue de 38,34 años y en el ciclos con embarazo evolutivo, de 37,12.

En el segundo grupo, los pacientes realizaron un ciclo de reproducción con ovocitos de donantes de menos de 35 años y también se evidenció que no hay relación de la edad del hombre con la

tasa de embarazo: la edad en el grupo que consiguió embarazo era de 41,89 años y en el que no, de 41,96. En el seguimiento de los embarazos conseguidos tampoco se encontraron diferencias en la edad del hombre entre los embarazos que acabaron en un aborto y los que continuaron hasta el nacimiento que llegó a término.