La emotiva carta que escribió una hincha de Central a la familia del simpatizante fallecido

Este jueves, un hincha de Central murió infartado en los minutos previos al comienzo del partido entre el Canalla y Gimnasia por la final de la Copa Argentina, cuando se disponía a ingresar al estadio “Malvinas Argentinas” de Mendoza. El hombre se habría infartado en medio del accionar represivo de la policía mendocina en el acceso al estadio. Una joven, también hincha canalla, presenció ese momento y, conmovida por lo vivido, le escribió una emotiva carta abierta a la familia del hombre fallecido.

“Este es un mensaje para la familia del hincha que falleció en Mendoza. Todavía no encuentro palabras para expresar mil sensaciones que tengo adentro, lo único que sé desde que pasó esto es que la sangre me corre fría por las venas, y no hay alegría de campeonato que pueda cambiarlo”, escribió Fabiana Meotto.

“Estábamos haciendo la fila juntos para ingresar y lo primero que pensé cuando los vi fue que parecían una familia de vikingos, y luego fue eso lo único que pudo darme un poco de paz, fue pensar en el Valhalla, lugar dónde se dice que Odín esperaba a los guerreros caídos”, indica el texto que envió a Rosario3.com.

“Lamento en el alma la policía haya provocado todo esto y no haya colaborado con primeros auxilios ni llamando a tiempo a los médicos, que mis técnicas de rcp y las de la chica que estaba conmigo no hayan podido revertir la situación, la ignorancia de los que se metieron a intentar ayudar sin saber y más aún, su dolor de perder a un ser querido. Espero que como en el Valhalla, sus heridas cierren. Los abrazo fuerte en el alma”, finaliza la misiva.