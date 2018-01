La ex empleada de Triaca no recibió aportes durante 9 meses

El escándalo que involucra al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sumó un nuevo capítulo. La ex empleada doméstica que trabajaba para su familia, Sandra Heredia, no percibía $9.828,5 como señaló el hermano del funcionario público, sino $5.632, según los registros públicos de la Ansés. Además, la mujer no recibió aportes durante 9 meses.

Según informó el sitio web La Nación, Heredia fue dada de alta con un sueldo muy inferior al anunciado por Carlos Triaca, hermano del ministro. La ex empleada doméstica contó que su relación laboral comenzó el 12 de noviembre de 2012, aunque desde la familia del funcionario indicaron que el inicio se dio el 1º de octubre de 2015.

Los documentos muestran que la mujer no recibió aportes durante 9 meses y además figura como empleada full time en el en la filial San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) con un salario de entre 21 y 28 mil pesos.

El salario que percibe en el Somu. (Fuente: lanacion.com.ar)

El abogado de Heredia, Walter Lasaño, anunció el martes que el acuerdo indemnizatorio difundido entre la familia Triaca y su defendida fue de 340 mil pesos. “De ninguna manera se hubiera alcanzado esa cifra por un trabajo de tan sólo dos años y con un sueldo de 9.800 pesos como dicen los Triaca que ella cobraba. Si fuera así, el monto difícilmente hubiera superado los $40.000”, comentó.

El letrado aclaró que, como su defendida hizo constar en el acta, ella reclamó por su trabajo desde 2012 y por un salario de $19.500.