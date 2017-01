La familia de la beba fallecida en un tiroteo denunció amenazas

La abuela de Candela, la beba de 2 años que murió este miércoles en Villa Gobernador Gálvez tras sufrir un balazo en un tiroteo, denunció que los agresores la amenazaron para que no hable. "Me dijeron que me quemaban la casa", señaló.

Entrevistada por la periodista Fernanda Rubio (De 12 a 14, El Tres), Alejandra expresó que los atacantes de Candela le pidieron que no realizara declaraciones sobre lo sucedido. "También incendiaron una casa pero después la apagaron ellos", comentó.

En tanto, una de las tías de la pequeña manifestó que ella "estaba con vida" y que tuvo que ser trasladada en moto al Hospital Anselmo Gamen, de la vecina ciudad, porque "la ambulancia no quería entrar". "Acá falta luz, la calle está destruida. Por eso no quieren entrar las ambulancias. Ni los remises vienen", agregó.

"Candela no llegó a tiempo al hospital porque la ambulancia no quiso entrar", enfatizó Joanna, una de las tías.

La beba de dos años falleció este miércoles por la madrugada tras ser alcanzada por una bala, mientras estaba en su casa pasada la medianoche junto a su papá, quien también resultó herido.